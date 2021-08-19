مصدر بالأهلي لمصراوي: فرص لحاق شريف بمباراة المصري ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه:

كشف مصدر بالأهلي أن فرص لحاق محمد شريف مهاجم الفريق بمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غد الجمعة ضئيلة للغاية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة أن محمد شريف شارك في تدريب خفيف بالكرة اليوم ولكن الجهاز الطبي يري عدم المجازفة باللاعب أمام المصري البورسعيدي.

وأضاف أن فرص لحاق محمد شريف بمواجهة المصري لا تتخطي نسبة الــ10% وإذا تم ضمة للقائمة لن يلعب المباراة.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته غداً باستاد التتش قبل أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك ليلة المباراة.