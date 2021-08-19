مشادات وأحداث مثيرة بمباراة البنك الأهلي ومصر للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت نهاية مباراة البنك الأهلي ومصر للمقاصة بمسابقة الدوري الممتاز، مشادات بين لاعبي الفريقين.

ونجح البنك الأهلي في الفوز 5-3 أمام مصر للمقاصة بمباراة ضمن الجولة الـ32 بمسابقة الدوري الممتاز.

وبعيدًا عن الـ8 أهداف بالمباراة، فهناك أحداث مثيرة تصدرت المشهد أيضًا في لقاء أبعد البنك الأهلي عن منطقة الهبوط.

واحتسب أمين عمر حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد عرقلة مدافع المقاصة للاعب البنك الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وأبدى محمد عبدالجليل المدير الفني للمقاصة غضبه من قرار حكم المباراة، ودعا لاعبي فريقه للانسحاب من أرض الملعب، قبل أن يعودوا مرة أخرى؛ لتستكمل المباراة، في الوقت الذي أشهر فيه أمين عمر البطاقة الصفراء لمدرب المقاصة.

وفي الدقيقة 83 من أحداث المباراة، قام محمد عصام بـ"الوقوف على الكرة"، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

وبعد نهاية المباراة، نشبت مشادات بين لاعبي الفريقين، وتدخل الأمن من أجل السيطرة على الأمور.