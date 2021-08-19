حدث نادر.. بامبو يسجل رباعية في مباراة واحدة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في حدث نادر غير مألوف على مباريات الدوري المصري الممتاز، تألق كريم بامبو لاعب البنك الأهلي بتسجيل رباعية في لقاء فريقه أمام مصر للمقاصة.

رباعية بامبو ساهمت في فوز البنك الأهلي (5-3) على فريق مصر للمقاصة، ليدخل اللاعب تاريخ الدوري الممتاز.

بامبو هو ثالث لاعب يسجل رباعية في القرن الـ21 بالدوري المصري، بعد رباعية نجم الأهلي خالد بيبو في الزمالك عام 2001 في لقاء انتهى (6-1) للأحمر، وأحمد بلال بقميص الأهلي أيضاً لكن في شباك المقاولون عام 2002 في لقاء انتهى (6-2).

بامبو اقتحم سباق الهدافين بالوصول إلى الهدف رقم 11 ليقترب من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري (12) وأشرف بنشرقي نجم الزمالك (13)، خلف أحمد ريان (15) لاعب سيراميكا كليوباترا المنتقل إلى الدوري التركي، ومحمد شريف نجم الأهلي المتصدر برصيد 19 هدفاً.