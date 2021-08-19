سوبر هاتريك بامبو يقود البنك الأهلي لاكتساح المقاصة والابتعاد عن الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي البنك الأهلي نظيره مصر المقاصة، بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، ضمن منافسات الأسبوع 31 من دوري WE المصري.

وابتعد نادي البنك الأهلي عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط.

ورفع نادي البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز الحادي عشر.

تفاصيل المباراة

سجل صلاح عاشور هدفا للمقاصة في الدقيقة التاسعة، ليمنح الفريق الفيومي التقدم مبكرًا.

وجاء الرد سريعا ليسجل كريم بامبو هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 بعد متابعة لعرضية فادي فريد، لتسكن الكرة الشباك.

واستطاع كريم بامبو من إحراز هدف التقدم للبنك الأهلي بعد أن انطلق بالكرة من الجبهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من بين قدمي الحارس محمد كوكو في الدقيقة 24.

واحتسب أمين عمر حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد عرقلة مدافع المقاصة للاعب البنك الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وأبدى محمد عبد الجليل المدير الفني للمقاصة غضبه من قرار حكم المباراة، ودعا لاعبي فريقه للانسحاب من أرض الملعب، قبل أن يعودوا مرة أخرى، لتستكمل المباراة، في الوقت الذي أشهر فيه أمين عمر البطاقة الصفراء لمدرب المقاصة.

وحول أحمد علي كامل ركلة الجزاء بنجاح إلى داخل شباك مصر المقاصة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليعزز تقدم البنك الأهلي بثلاثة أهداف.

ووسط غياب دفاعي لفريق مصر المقاصة، وصلت كرة طولية إلى كريم بامبو المنفرد بالمرمى، ليتمكن من إحراز الهدف الرابع لفريقه والهدف الثالث الشخصي له "هاتريك"، ليزيد تقدم البنك الأهلي إلى أربع أهداف مقابل هدف وحيد للمقاصة.

ونجح كريم بامبو من تسجيل "السوبر هاتريك" في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد أن حول الكرة العرضية التي أرسلها محمود قاعود من داخل منطقة الجزاء، بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وقلص البديل باسم مرسي لاعب مصر المقاصة، النتيجة في الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء، حولها بنجاح داخل الشباك.

وعاد باسم مرسي مرة أخرى قبل نهاية المباراة، ليحرز هدف ثاني له وثالث لفريقه، برأسية حولها من عرضية أحمد عادل ميسي إلى داخل شباك حارس البنك الأهلي.