الامارات | اتحاد الكرة يطلق حملة «لا للمنشطات» لتوعية الرياضيين بأضرارها

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق حملة «لا للمنشطات» لتوعية الرياضيين بأضرارها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حملة «لا للمنشطات»، بهدف توعية الرياضيين بشكل عام وممارسي كرة القدم القدم بشكل خاص بأضرار المنشطات والآثار المترتبة على استخدامها، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات والندوات والمبادرات التي تستهدف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب نشر مجموعة من البوسترات ومقاطع فيديو بمشاركة نجوم الكرة الإماراتية تحمل رسائل مختلفة حول مخاطر المنشطات.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر «توتير»، تأتي هذه الحملة لزيادة الوعي والمعرفة الطبية حول المنشطات وآثارها السلبية.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن «الحملة تأتي في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى رفع معدل الثقافة الطبية لدى جميع منتسبي لعبة كرة القدم، خصوصاً مع بداية الموسم الكروي الجديد 2022-2021 وتعريف اللاعبين بشكل دوري ومستمر بالآثار السلبية الناتجة عن استخدام المنشطات في مختلف المنافسات المحلية والقارية».

وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال تنظيمها للعديد من الورش والندوات، سواء للاتحادات والمؤسسات الرياضية واللاعبين، مؤكداً دعم اتحاد

كرة القدم لكل خطط ومبادرات الوكالة في سبيل منافسات رياضية كروية خالية من المنشطات.

من جهتها، أكدت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتورة ريما الحوسني، أن الحملة تأتي ضمن تعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية للوكالة مع اتحاد كرة القدم وتأكيداً لأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه اتحاد الكرة في مكافحة المنشطات في الرياضة، ورفع الوعي لدى اللاعبين وتشجيع الرياضة النظيفة وبناء قاعدة الرياضة النزيهة بين الفئات السنية والشباب.

وقالت الحوسني «المبادرة تعكس ثقة اتحاد الكرة كذلك بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الممثل الوطني في المجال، وتؤكد ضرورة التعاون المشترك لتحقيق الأهداف، وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي

بين اللاعبين وتثقيفهم لحمايتهم من خطر المنشطات».

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