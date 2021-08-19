الامارات | «يبير» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «غريت فولتيجر ستيكس» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «يبير» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «غريت فولتيجر ستيكس» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «يبير» المملوك لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «غريت فولتيجر ستيكس»، الذي جرى، أمس، على مضمار «يورك» البريطاني العريق، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 2400 متر.

وعرف الفارس، جيمس دويل، كيفية الحفاظ على قدرات «يبير» طيلة مراحل الشوط، والبقاء في مراكز المؤخرة، قبل أن يطلق العنان للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، في الـ200 متر الأخيرة، متجاوزاً جميع منافسيه، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية في المركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقتين و28 ثانية و27 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وربع الطول عن أقرب منافسيه، المهر «ذا ميديتيريون» المملوك لـ«ديريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أبدين أوبراين، الذي تولى قيادته الفارس واين لاردون للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر «يوث سبريت»، المملوك لأحمد الشيخ، وإشراف المدرب اندرو بالدينغ، وقيادة الفارس توم ماركيوناد.

وعزز «يبير» سجله بحصد الانتصار الرابع في مسيرته، والثاني له في الموسم الحالي، عقب فوزه، الشهر الماضي، في سباق «كأس البحرين سيتكس».

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