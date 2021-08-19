الامارات | عجمان بثوب جديد يُخطط لـ «النصر» في ضربة البداية

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان بثوب جديد يُخطط لـ «النصر» في ضربة البداية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع عجمان إلى بداية مثالية في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستقبل النصر في الجولة الافتتاحية للمسابقة والتي ستجمعهما عند الـ9:30 على استاد راشد.

ويأمل البرتقالي في تفادي الموقف الذي تعرض له في الموسم الماضي، ومعاناته حتى الجولة الأخيرة للبقاء بين صفوة المحترفين.

وتعاقد عجمان مع التونسي فراس بالعربي، والكولومبي مينا، والمدافع السلوفيني ميرال ساماردفيتش، كما نجحت الإدارة في الإبقاء على المهاجم الغامبي أبوبكر تراولي، وتمديد إعارة البرازيلي لياندرو من شباب الأهلي.

ولم تتوقف تدعيمات عجمان عند اللاعبين الأجانب لكنها امتدت لتشمل اللاعبين المواطنين، فتمت إعادة لاعب خط الوسط محمد هلال قادماً من العين، وطارق الخديم قادماً من الشارقة، وسعود سعيد لاعب العروبة، وبلال يوسف قادماً من الفجيرة.

ويدخل عجمان موسمه الخامس على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بقيادة فنية جديدة للمدرب الصربي غوران تيفغوديتش. وكان الموسم الماضي هو الأصعب على عجمان في تاريخ مواجهاته ضد النصر، حيث خسر ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-صفر.

وستكون مواجهة الليلة هي الـ19 في تاريخ لقاءات الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، إذ سبق أن فاز البرتقالي في خمس مناسبات وتعادلا في مثلهما، وفاز العميد في ثماني مواجهات.

ويدخل العميد موسمه الجديد بصفقات محدودة تركزت في المقام الأول على اللاعبين المواطنين، باستثناء التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي عبدالله حليل، إضافة إل عمر جمعة ربيع، وعبدالله أنور، وعبدالله ناصر، والمدافع العراقي محمد مصطفى قادماً من الفجيرة، والحارس عبدالله التميمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news