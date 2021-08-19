الامارات | العروبة على موعد تاريخي مع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة على موعد تاريخي مع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن الوافد الجديد فريق العروبة مشاركته في دوري أدنوك للمحترفين، بمواجهة ضيفه الوحدة في المباراة التي ستقام عند السابعة والربع من مساء اليوم في استاد الفجيرة الدولي ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ويتطلع العروبة إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية منذ انضمامه لفرق المحترفين تساعده على تحقيق طموحه بالبقاء، بينما تعد المباراة بالنسبة لأصحاب السعادة بمثابة المحطة الاهم للانطلاق بقوة نحو موسم حافل بالنتائج الايجابية.

وتباينت استعدادات الفريقين بشكل شاسع حيث دشن الوحدة التدريبات بشكل مبكر استعداداً لخوض منافسات الدور المقبل لدوري أبطال آسيا، حيث تنتظره مباراة مهمة مع الشارقة سبتمبر المقبل، إضافة الى المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك من خلال معسكر خارجي أقامه في إسبانيا لعب خلاله عدداً من المباريات الودية، إضافة الى مباراتين وديتين فاز في الاولى على الحد البحريني بهدفين نظيفين وتعادل في الثانية سلبياً مع الرفاع البحريني، بينما أقام العروبة معسكراً داخلياً في الفجيرة ولعب مباراتين وديتين خسرهما أمام شباب الاهلي (2-1) ومع خورفكان بهدف نظيف. بدوره، قال مدرب العروبة التونسي فتحي العبيدي: «عندنا طريقتنا في اللعب ونعرف امكاناتنا وعملنا عليها، ولدينا مزيج من اللاعبين الشباب والخبرة، ونحن نعرف فريق الوحدة ومدربه الهولندي تين كات وأسلوب لعبه بالكرة الشاملة، ويضم العنابي في صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين يقودهم إسماعيل مطر».

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