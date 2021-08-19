الامارات | الشارقة والبطائح يمثلان سلة الإمارات في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والبطائح يمثلان سلة الإمارات في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، عن سعادته باتخاذ إدارتَي ناديي الشارقة والبطائح، قرار مشاركة الفريق الأول في كلا الناديين، في البطولة العربية للأندية الأبطال، المقامة في مدينة الإسكندرية في مصر، خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر المقبل.

وقال القرقاوي في تصريحات صحافية، إن «قرار الناديين يأتي بدعم من مجلس الشارقة الرياضي الحريص، برئاسة عيسى هلال الحزامي، على تمثيل السلة الإماراتية في بطولة كبيرة تجمع نخبة الأندية العربية على صعيدَي قارتَي آسيا وإفريقيا».

وأضاف: «يملك الشارقة بصمته الذهبية كفريق إماراتي وحيد استطاع الظفر بلقب الأندية العربية، حين فاز في نسخة 2011 التي أقيمت في أبوظبي، كما نجح الشارقة في تحقيق ألقاب ومراكز متقدمة خليجياً بفوزه في خليجي 2018 و2019، ونتطلع لمواصلة التمثيل المشرف لسلة الدولة في بطولة الإسكندرية».

وأكمل: «البطائح يشارك للمرة الأولى تاريخياً في هذه البطولة، في قرار جريء لفريق حديث يخوض موسمه الرابع، وهو أمر يعكس حرص إدارة النادي على توفير المشاركات القوية والاحتكاك، التي تعد أحد أبرز سبل النجاح في عملية تطوير اللعبة، خصوصاً أن البطائح قدم على مدار المواسم الماضية مستويات تنافسية في بطولة الدوري، ونجح رغم حداثته في فرض مكانته ضمن فرق الكبار، خصوصاً ببطولة الدوري».

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