الامارات | مسافي يدشن مبارياته الودية بمواجهة رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يدشن مبارياته الودية بمواجهة رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق مسافي مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، عندما يحل ضيفاً على فريق رأس الخيمة في المباراة الودية التي ستقام عند السادسة والثلث من مساء اليوم، يليها إقامة معسكر تدريبي داخلي يستمر لـ10 أيام في رأس الخيمة.

ويبرز إلى الواجهة خوض رأس الخيمة مباراته الودية دون الإعلام الرسمي عن عودته للمشاركة في مسابقات الهواة منذ انسحابه قبل خمسة مواسم. بدوره قال مدرب فريق مسافي محمد عبيد الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق سيلعب مباريات ، إضافة إلى الاستعداد البدني وبقية مفاصل الاستعداد، والمردود البدني للفريق سيصعد بشكل تصاعدي وكذلك الفني، مما يجعلنا أكثر تفاؤلاً لموسم مميز بفضل رعاية ودعم إدارة النادي التي توفر كل سبل العمل التدريبي الصحيح».

وأضاف: «سعداء لعودة فرقي الرمس والجزيرة الحمراء للمشاركة في دوري الأولى، ونتمنى أن يرتفع العدد بشكل أكبر لتحقيق الفوائد المرجوة».

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