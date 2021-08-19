الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 أغسطس 2021

تحفيز

اشترط لاعب أجنبي، تم التعاقد معه أخيراً، وضع بنود تحفيزية في عقده الذي أبرمه قبل أيام قليلة، بأنه في حالة تسجيله 10 أهداف يحصل على 30 ألف دولار إضافية على الراتب الذي اتفق عليه مع النادي، إضافة إلى 20 ألف دولار في حالة تسجيله 15 هدفاً، وهو ما وافق عليه النادي نظراً لضعف المقابل المادي الذي سيتقاضاه.

أجانب

سيخوض فريق الظفرة مباراته الافتتاحية في الدوري أمام الجزيرة من دون لاعبيه الأجانب، إذ لايزال السنغالي ديوب يعاني الإصابة، في حين لم يتعاقد النادي مع لاعبين في خانة الثلاثي راشوفيل وعصام العدوة وبيدرو كوندي.

هجوم

تعرض مسؤولو أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التعاقد مع لاعب أجنبي سيتم تسجيله في خانة المقيم، إذ خرجت تسريبات بأن اللاعب خاض مباراة ودية مع منتخب بلاده، إلا أن اتحاد الكرة تأكد من أن موقف النادي قانوني ليتنفس مسؤولو النادي الصعداء بعد ذلك.

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