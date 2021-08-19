الامارات | إدارة «الصقور» تزور نادي الجزيرة الحمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «الصقور» تزور نادي الجزيرة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام وفد إدارة وشركات نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران، بزيارة ودية إلى إدارة نادي الجزيرة الحمراء الذي يترأس مجلس إدارته محمد حميدان الزعابي، وذلك في إطار خطط النادي للتوسع والتواصل مع مجالس الإدارات كافة في أندية رأس الخيمة.

وأشادت إدارة نادي الإمارات في تصريح صحافي بمبادرات نادي الجزيرة الحمراء المجتمعية، وأكدت عمق العلاقات التي تربط الناديين، مؤكدة زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وعبرت إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة محمد حميدان الزعابي عن شكرها وتقديرها لهذه الزيارة، على أمل التنسيق والتواصل الدائم لما فيه نجاح وتقدم وتطور الرياضة في الإمارة وخدمة المجتمع.

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