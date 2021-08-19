اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 أغسطس 2021

دوري أدنوك للمحترفين

الإمارات - شباب الأهلي 19:15

العروبة - الوحدة 19:15

عجمان - النصر 21:30

الدوري السعودي

الحزم - الأهلي 20:10

الفيصلي - النصر 21:50

بيراميدز - أسوان 23:00

الدوري الأردني

الجليل - الرمثا 19:00

الوحدات - الفيصلي 21:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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