الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 أغسطس 2021
دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات - شباب الأهلي 19:15
العروبة - الوحدة 19:15
عجمان - النصر 21:30
الدوري السعودي
الحزم - الأهلي 20:10
الفيصلي - النصر 21:50
بيراميدز - أسوان 23:00
الدوري الأردني
الجليل - الرمثا 19:00
الوحدات - الفيصلي 21:30
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