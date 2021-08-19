بعد رحيل ميسي.. صحيفة إسبانية تكشف عن قرار برشلونة بشأن القميص رقم 10

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف تقرير صحفي إسباني عن القرار النهائي الذي اتخذه نادي برشلونة بشأن اللاعب الذي سيحمل القميص رقم 10 في صفوفه بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان "البرغوث" الأرجنتيني قد رحل عن صفوف النادي الكتالوني بعد مسيرة تاريخية، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ليبدأ حقبة جديدة من مسيرته مع كرة القدم.

ولم ينجح برشلونة في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني الذي انتهى في شهر يونيو الماضي، وذلك بسبب تجاوز السقف الأعلى للرواتب الذي تقرره رابطة الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن إدارة النادي الكتالوني قررت حجب الرقم 10 خلال الموسم الحالي وعدم منحه لأي لاعب في الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو هو من سيرتدي هذا القميص، إلا أن الصحيفة الكتالونية نفت هذه الأنباء مؤكدة أن اللاعب البرازيلي لن يحمل رقم ميسي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد رابطة الليجا لا تسمح بحجب أرقام القمصان في الأندية، ولذلك سيظل الرقم 10 ثابتًا في برشلونة لحين منحه للاعب آخر، ولكن على الأقل لن يحدث ذلك في الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لن يمنح الرقم لأي لاعب في الموسم الحالي إلا لو اضطر لذلك فقط.