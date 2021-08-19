أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يؤجل إعلان الصفقات والراحلين لنهاية الموسم، الأهلى فى بيان رسمي: نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا فى السوبر وكأس مصر، لجنة الحكام: الـVAR لم يتعطل فى مباراة الأهلي والطلائع.

لجنة الحكام: الـVAR لم يتعطل فى مباراة الأهلي و الطلائع

أكد مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تقنية الـVAR في لقاء الأهلي وطلائع الجيش أمس في الجولة 31 من بطولة الدوري، لم تتعطل كما يتردد.

الأهلى فى بيان رسمي: نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا فى السوبر وكأس مصر

طلب النادى الاهلى من اتحاد الكرة اسناد مبارياته المقبلة سواء فى السوبر أو كأس مصر لحكام أجانب مؤكداً أنه لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديدمشدداً على أنه لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى.

الزمالك يؤجل إعلان الصفقات والراحلين لنهاية الموسم

قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تأجيل اعلان الصفقات التي تم التعاقد معها رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأول لنهاية الموسم، وتحديدا عقب حسم الزمالك لقب الدورى هذا الموسم رسميا تجنبا لعدم تركيز اللاعبين حاليا والانشغال بأمور الانتقالات قبل نهاية الموسم.

الإسماعيلى يخطط للتعاقد مع ثنائى الأهلى مجانا

يخطط مسئولو نادي الإسماعيلي للتعاقد مع الثنائي المعار زياد طارق وأحمد العش لاعبي الأهلي بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما بعدما نال الثنائى استحسان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بعد ظهورهما بمستوى طيب في التدريبات الجماعية.

فشلت محاولات مسئولى النادى الاسماعيلى فى استعادة خدمات التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والذى وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد فى ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.