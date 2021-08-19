شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أكبر النتائج المسجلة فى الدورى بعد مواجهة البنك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى البنك الأهلى فوزا مهما على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعد نتيجة مباراة البنك الأهلى ومصر المقاصة هي الأكبر في بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما شهدت تسجيل 8 أهداف كان لكريم بامبو رباعية منها، وباسم مرسى هدفين.

هى النتيجة الأكبر فى تاريخ المسابقة وتحققت فى الأسبوع السادس موسم "1963-1964" وتحديدا يوم الجمعة 31 يناير 64 الموافق 16 من شهر رمضان.

سجل منها محمد بدوى خمسة أهداف بمفرده فى الدقائق 7 و31 و49 و80 و81، وسجل محمد شاهين هدفين فى الدقيقتين 23 و52، وعبدالرازق الصغير هدفا فى الدقيقة 38، والعطوى من ضربة جزاء فى الدقيقة 30.

فى موسم "1953-1954" وبالتحديد يوم الجمعة 19 مارس 1954، شهدت هذه المباراة عدة مواقف غريبة، فلأول مرة يسجل شقيقان كل منهما هاتريك فى مباراة واحدة، حيث سجل سيد داود وشهرته "روس" ثلاثة أهداف وسجل شقيقه محمود داود وشهرته "منص" ثلاثة أهداف أيضا.

بينما سجل باقى الأهداف أحمد محرم وعبدالنبى ومدافع الأوليمبى فى مرماه، وسجل هدف الأوليمبى اليتيم سعد الشربينى من ضربة جزاء.

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على فريق اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في بطولة الدوري المصري في السابع من يناير عام 2016.

سجل أهداف الأهلي: ماليك إيفونا هدفين ورامي ربيعة هدفين وعماد متعب ورمضان صبحي وصالح جمعة، بينما أحرز للشرطة كلا من صلاح ريكو وحسام جلال ومحمود أجوجو.

فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش 5 /4 في موسم 2017 /2018، في المباراة التي شهدت 9 أهداف من الجانبين في واحدة من أمتع مباريات الدورى.

حقق نادى المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على طنطا بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في موسم 2017 / 2018.

فى موسم "1957-1958" وبالتحديد فى "18 أبريل 1958"، الطريف والغريب أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى وجاءت الأهداف التسعة كلها فى الشوط الثانى وسجلها ثلاثة لاعبين فقط فى حدث لم يتكرر أن تشهد مباراة واحدة تسجيل ثلاثة هاتريك عن طريق حمدى عبدالفتاح، ومحيى شرشر، وأحمد محرم.

فى موسم "1987-1988" وبالتحديد "23 أكتوبر 1987"، سجل جمال عبدالحميد "هاتريك" فى الدقائق 28 و53 و68، وطارق يحيى هدفين 29 و31، وزكريا ناصف لاعب الأهلى الذى انتقل للزمالك فى هذا الموسم سجل هدفين الأول فى الدقيقة 73 والثانى فى الدقيقة 85 من ضربة جزاء، ومحمد حلمى 27 فى الدقيقة وحمادة عبداللطيف فى الدقيقة 60.

اكتسح المصرى البورسعيدى فريق نجوم المستقبل بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت في موسم 2018/ 2019.

فى موسم "1957-1958"، سجل صالح سليم بمفرده "7" أهداف (رقم قياسى فى التهديف الفردى) وسجل توتو هدفا، وأهدر شقيقه طارق سليم ركلة جزاء فى الرابع من أبريل 1958.

فى موسم "1962-1963، وبالتحديد فى 11يناير 1963، سجل محمد بدوى "هاتريك" ومحمد شاهين "هاتريك" والعطوى وعبدالرازق، وهو ثانى أكبر فوز للمصرى فى الدورى.

فى موسم 1963-1964، بالتحديد فى "7 فبراير 1964" بالمنصورة، سجل مصطفى رياض "هاتريك" ومحمود حسن "هاتريك" والشاذلى "هدفان"، وهو ثانى أكبر فوز للترسانة فى الدورى.

فى موسم "2007-2008"، وبالتحديد فى 6 نوفمبر 2007، سجل للفريق البترولى كل من علاء إبراهيم "هاتريك"، وكل من حسن كوندى، وحسين على، وخالد بيبو "من ضربة جزاء"، عمرو حسن، محمد سمارة هدف".