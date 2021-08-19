شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، نرصد أهم 7 أخبار منها، الزمالك يؤجل إعلان الصفقات والراحلين لنهاية الموسم، الأهلى فى بيان رسمي: نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا فى السوبر وكأس مصر، وفشل محاولات الإسماعيلى فى استعادة فخر الدين بن يوسف من بيراميدز.

الأهلى فى بيان رسمي: نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا فى السوبر وكأس مصر

طلب النادى الاهلى من اتحاد الكرة اسناد مبارياته المقبلة سواء فى السوبر أو كأس مصر لحكام أجانب مؤكداً أنه لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديدمشدداً على أنه لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى.

الزمالك يؤجل إعلان الصفقات والراحلين لنهاية الموسم

قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تأجيل اعلان الصفقات التي تم التعاقد معها رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأول لنهاية الموسم، وتحديدا عقب حسم الزمالك لقب الدورى هذا الموسم رسميا تجنبا لعدم تركيز اللاعبين حاليا والانشغال بأمور الانتقالات قبل نهاية الموسم.

الإسماعيلى يخطط للتعاقد مع ثنائى الأهلى مجانا

يخطط مسئولو نادي الإسماعيلي للتعاقد مع الثنائي المعار زياد طارق وأحمد العش لاعبي الأهلي بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما بعدما نال الثنائى استحسان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بعد ظهورهما بمستوى طيب في التدريبات الجماعية.