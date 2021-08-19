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القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 18 /8 /2021 تغييرا بعد إقامة مباراتين في إطار الأسبوع الحادى والثلاثين بمواجهة الإنتاج الحربى وغزل المحلة، والبنك الأهلى ومصر المقاصة.

واصل نادى الزمالك تربعه على صدارة جدول بطولة الدور برصيد 73 نقطة، فيما استمر النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، واحتل المصرى المركز الثالث برصيد 49 نقطة متفوقا بنقطتين على سموحة صاحب المركز الرابع، فيما يأتي بيراميدز خامسا برصيد 46، فيما جاء الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وفى صراع الهبوط، تقدم الإنتاج الحربى للمركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة الذى بقى في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، فيما تذيل وادى دجلة جدول الدورى برصيد 25 نقطة، وعزز البنك الأهلى موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة أول المراكز الباقية في الدورى، بعد الفوز على المقاصة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 37.



ترتيب جدول الدورى المصرى

وأنعش الإنتاج الحربى آماله فى البقاء بالدورى، والهروب من قاع الجدول عقب الفوز على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم الإنتاج فى الدقيقة 14 بهدف سجله معتز محب بالخطأ فى مرماه، ثم نجح عبده يحيى فى تسجيل هدف التعادل للمحلة فى الدقيقة 23، وفى الدقيقة 63 نجح حسن ياسين فى تسجيل الهدف الثانى للإنتاج من ضربة جزاء، وتلقى إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة البديل البطاقة الحمراء فى الدقيقة 75 بعد 8 دقائق فقط من مشاركته بديلا، وفى الدقيقة 90+1 نجح مصطفى البدرى فى تسجيل الهدف الثالث للإنتاج.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 26 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 56 هدفا، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 34 فى المركز 14 بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.