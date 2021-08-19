شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 18 /8 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 18 /8 /2021 لم يشهد تغييرا على صعيد الهدافين، بعد إقامة مباراتين في إطار الأسبوع الحادى والثلاثين بمواجهة الإنتاج الحربى وغزل المحلة، والبنك الأهلى ومصر المقاصة.

وشهد صراع الهدافين استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

وواصل نادى الزمالك تربعه على صدارة جدول بطولة الدور برصيد 73 نقطة، فيما استمر النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، واحتل المصرى المركز الثالث برصيد 49 نقطة متفوقا بنقطتين على سموحة صاحب المركز الرابع، فيما يأتي بيراميدز خامسا برصيد 46، فيما جاء الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 43 نقطة.

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

أحمد علي البنك الأهلي 11

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

كريم بامبو 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10