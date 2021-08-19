شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شيكابالا يخطف الأنظار فى مران الزمالك قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، نجله آدم بتدريبات الفريق التى أقيمت مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وحرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، واللاعبون على مداعبة آدم والذى خطف الأضواء داخل المران، كما قام شيكابالا بلعب الكرة مع نجله داخل الملعب وسط مشاهدة اللاعبين وجميع الحاضرين للمران.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء غد الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفنى للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبًا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.