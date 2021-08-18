102 مطية تتسابق نحو مليون و240 ألف ريال

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واشترطت اللجنة التحكيمية على الملاك المشاركين، التقيد بجميع ملابس السلامة، وأن يكون الهجان والمطية من الدولة نفسها.
وخصصت اللجنة جوائز إجمالية بمليون و240 ألف ريال للفائزين.
وكانت المرحلة التمهيدية في المهرجان التي انطلقت في 8 أغسطس الحالي، اختتمت أمس بإقامة 320 شوطا بمشاركة 7615 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن من السعودية والبحرين والأردن وقطر والإمارات والكويت وعمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وستنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، المرحلة النهائية عدد 204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقا.
وفي جائزة سيف ولي العهد للنقاط والبالغة مليون ريال، واصلت السعودية تصدرها بحصول المالك عامر البريصي المري على أعلى نقاط (30 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن الثاني عاطف القرشي برصيد 27 نقطة.
وجاء في المراكز الثالث المالك عبدالعزير معلاء السهلي من السعودية (18 نقطة) وفي الرابع المالك فهد الهاجري من السعودية (9 نقاط) وفي الخامس المالك حمد سالم الوهيبي من عمان (6 نقاط).
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