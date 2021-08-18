تعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا «الكاميرون 2021»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021، والمقرر أن تستضيفها الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

ومساء أمس الثلاثاء، أجرى الـ"كاف" قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وأسفرت عن مواجهة عربية بين منتخبي مصر والسودان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً كل من نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في التاسع من يناير 2022، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبيّ إثيوبيا والرأس الأخضر.

وسيستهل منتخب مصر مشواره في نهائيات بطولة القارة السمراء بمواجهة نظيره النيجيري يوم 11 يناير 2022.

وفي ما يلي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021":

11 يناير الساعة 6 مساءاً بتوقيت القاهرة

نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا"

15 يناير - الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة

غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا"

19 يناير - الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة

مصر X السودان - ملعب "أحمد أهيدجو".

وستشهد البطولة وللمرة الأولى مشاركة 7 منتخبات عربية وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان وجزر القمر.

وفي ما يلي جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021: