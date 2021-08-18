مع اقتراب بطولة الدوري من الزمالك.. موسيماني يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي: «سنقاتل بكرامة حتى النهاية»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بتيسو موسيماني، رسالة إلى جماهير المارد الأحمر.

وكتب موسيماني تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد واجهنا اضطرابًا كبيرًا كفريق، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي: "كل شيء يحدث لسبب ما، ربما هناك أشياء أكبر لنا قادمة لنا".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أصدر النادي الأهلي بياناً بشأن ما وصفه البيان بـ"الأخطاء التحكيمية الفجة"، وذلك بعد تعادل الفريق مع نادي طلائع الجيش دون أهداف واقتراب بطولة الدوري من نادي الزمالك.

جاء بيان النادي الأهلي في أربع نقاط، أكد في البداية حرص النادي على "إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة".

وذكر البيان أن آخر تلك الأخطاء التحكيمية "ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الفيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية".

يشار إلى أن الأهلي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، ولا يزال متبقي على نهاية الدوري المصري 3 مباريات، وفي حالة خسارة أي من الفريقين أي نقاط سيستفيد منها الطرف الآخر.