بطولة إيطاليا: لوكاتيلي إلى يوفنتوس رسمياً

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روما : انضم لاعب وسط ساسوولو الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي أحد أبرز المواهب في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم مع منتخب بلاده المُتوّج باللقب، إلى يوفنتوس بحسب ما أعلن الأخير الأربعاء، وذلك بعدما توصّل إلى اتفاق مع مواطنه إثر مفاوضات شاقّة.

وكان لوكاتيلي وصل إلى تورينو الأربعاء من أجل الخضوع لفحوص طبية تمهيداً لإكمال انتقاله إلى يوفنتوس.

واستُقبل لاعب الوسط، البالغ 23 عاماً، من العشرات من مشجعي النادي لحظة وصوله إلى المركز الطبي، بحسب الصور التي نشرها فريق "السيدة العجوز" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.





بندٌ إلزامي

وتوصل يوفنتوس لاتفاق كامل مع نظيره ساسوولو، بهدف ضمّ لوكاتيلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 37.5 مليون يورو (43.8 مليون دولار) في 2023.

وقال يوفنتوس في بيان إنه "بالإضافة إلى أهدافه، فإن مانويل يتمتع بمستوى عالٍ من الجودة والأمان في خط الوسط، وهو ما يجلب مستوى لا يتمتع به إلا قلّة".

وأضاف "الخطوات العملاقة التي قطعها في دوري الدرجة الأولى، بعد فترة قضاها في فريقي الشباب في أتالانتا وميلان، تؤكد ذلك".

وسيكون لوكاتيلي جاهزاً لخوض مباراته الأولى مع "بيانكونيري" على ملعبه أمام أودينيزي الاحد، وذلك في المرحلة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

وأبدى المدرب الجديد القديم ماسيميليانو أليغري إهتماماً كبيراً بضمّ لوكاتيلي الى فريقه هذا الصيف لتعزيز خط وسطه.

وفي آخر تصريح متعلق بهذه الصفقة، قال نائب رئيس يوفنتوس ونجمه السابق التشيكي بافل ندفيد "نحن نريد اللاعب وهو يريد الانضمام إلينا".

انضم لوكاتيلي إلى ساسوولو عام 2018 من أجل مواصلة نموه بعدما وضعه النقاد في مرتبة عالية إثر تسجيله هدفاً رائعاً لميلان في مرمى يوفنتوس نفسه. كان لوكاتيلي حينها بعمر الثامنة عشرة.

وواصل النجم الشاب عملية تطوير مستواه، بعد انتقاله إلى ساسوولو بعيداً عن الضغوطات وبات وجوده في صفوف منتخب إيطاليا مطلباً ملحّاً.

وفي بطولة أوروبا الأخيرة، وبفضل تمريراته الواثقة وتوقيته الرائع، نجح في جعل أنصار المنتخب ينسون غياب النجم ماركو فيراتي وخير دليل على ذلك وقوف الجمهور تحية له لدى خروجه في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد سويسرا.

وخطف لوكاتيلي الأضواء في "يورو" وتحديداً بأدائه اللافت خلال الادوار الإقصائية أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي وامام إنكلترا في النهائي.

ومنذ انتهاء البطولة القارية، وضع أليغري هدفاً أساسياً لضمّ لوكاتيلي حيث بات "يوفي" يضمّ أبرز النجوم الإيطاليين وفي طليعتهم ليوناردو بونوتشي، جورجو كييليني، فيديريكو كييزا وفيديريكو بيرنارديسكي، إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حصل لوكاتيلي على عروض كثيرة إبان بروزه في كأس أوروبا، أبرزها من أرسنال الإنكليزي، لكنه اختار الانضمام إلى عملاق الكرة الإيطالية.