التونسي رافيا معاراً من يوفنتوس إلى ستاندار دو لياج

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روما: انتقل لاعب الوسط الدولي التونسي حمزة رافيا من يوفنتوس الإيطالي حيث طوّر مستواه مع فريق الشباب، إلى ستاندار دو لياج البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء، بحسب ما أعلن الناديان الأربعاء.

وقال ستاندار دو لياج عبر موقعه الإلكتروني إن الدولي التونسي (11 مباراة دولية) "معار للفريق للموسم الحالي 2021-2022 (مع خيار الشراء)".

وتدرج رافيا الذي يبلغ 22 عاماً مع ليون الفرنسي قبل أن يلتحق بيوفنتوس في العام 2019.

وارتدى التونسي قميص "السيدة العجوز" مع فريق ما دون 23 عاماً، فشارك في 53 مباراة، وسجل 5 أهداف. كما لعب مرة واحدة مع الفريق الأوّل في كانون الثاني/يناير الماضي في الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا وساهم في فوزه على جنوى 3-2 بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 104.