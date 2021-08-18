مرسيدس تُعلن إنسحابها من بطولة العالم للفورمولا إي

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باريس: أعلنت مرسيدس بعد أسبوع واحد على فوزها بلقب بطولة العالم للفورمولا إي للسيارات الكهربائية، إنسحابها من هذه الفئة مع نهاية العام 2022.

فاز الهولندي نيك دي فريس باللقب العالمي الاحد، فيما فاز فريقه مرسيدس بلقب الصانعين بعد التتويج بالسباق الذي أقيم على مقربة من مطار تمبلهوف القديم في برلين.

وأشارت مرسيدس ببيان الى أنّه "كجزء من التوجه الاستراتيجي الجديد، اختارت العلامة التجارية عن عمد تحويل الموارد من أجل هذا التسارع في التكنولوجيا الكهربائية، بما في ذلك تطوير ثلاثة تصاميم لسيارات كهربائية كاملة وسيتم إطلاقها في العام 2025".

وتابع البيان "لذلك ستعيد مرسيدس إستخدام مواردها بعيداً عن برنامج بطولة العالم للفورمولا إي وتكثيف عملها للإستفادة من الدروس المستقاة من مشاركاتها في البطولة لتطوير منتج مرتبط".

شاركت مرسيدس في البطولة منذ موسم 2019-2020، وستصبّ تركيزها على بطولة العالم للفورمولا واحد حيث يدور صراع شديد مع ريد بول على اللقب.

وأضاف البيان "ونحن نسير الى الامام، ستركّز الشركة على أنشطتها بالرياضة الميكانيكية على الفورمولا واحد، وتعزيز مكانة الشركة في هذه الرياضة من خلال تطوير نموذج ثابت ومستمر في تحقيق أفضل الأداء التكنولوجي".