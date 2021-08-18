شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يكتسح المقاصة 5 / 3 ويعزز موقفه فى البقاء بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى البنك الأهلى فوزا مهما على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم صلاح عاشور للمقاصة من عرضية متقنة من أحمد متعب ليقابلها برأسه فى شباك البنك الأهلى فى الدقيقة 9، ليرد كريم بامبو بهدف التعادل فى الدقيقة 11 بعد عرضية متقنة من فادى فريد، فى الوقت الذى طلبت فيها تقنية الفيديو أمين عمر لمشاهدة اللقطة من جديد تحسبا لوجود خطأ على فادى فريد، إلا أن أمين عمر أكد الهدف، وعاد كريم بامبو لتسجيل هدف البنك الثانى بتسديدة قوية تمر من بين أقدام حارس المقاصة محمد كوكو فى الدقيقة 22، وعزز أحمد على تقدم البنك بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وأضاف كريم بامبو الهدف الرابع والثالث له "هاتريك" من انفراد تام في الدقيقة 58، وسجل كريم بامبو الهدف الرابع له والخامس للبنك في الدقيقة 74، وقلص باسم مرسى النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 86، وعاد باسم بعد 4 دقائق وسجل الهدف الثانى له والثالث للمقاصة في الدقيقة 90، لتصبح النتيجة 5 /3 للبنك.

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلى رصيده للنقدة 32 في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

في المقابل، تراجع مصر المقاصة للمركز الحادى عاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 46 هدفاً.