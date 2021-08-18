شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تأهيل عبد الله جمعة والكرات العرضية ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استئأنف فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وشهد مران الزمالك العديد من المشاهد فى إطار استعدادات الفريق لمواصلة مبارياته فى مسابقة الدورى الممتاز، لحصد اللقب للمرة الـ 13 فى تاريخه، وتواجد المغربى حميد أحداد، مهاجم الأبيض فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من نزلة البرد التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة، حيث تواجد بجانب أيمن حفنى، صانع ألعاب الأبيض، فى التدريبات الجماعية.

فيما ظهر عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، وهو يُجرى بعض تدريبات التأهيل بالجرى حول "تراك" الملعب، وخاض اللاعب تدريباته تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج المخصص له للتعافى من الإصابة التى يعانى منها على مستوى الركبة.

كما تدرب اللاعبين وحراس مرمى الزمالك على الكرات العرضية تمهيدًا لتنفيذها بشكل أكبر فى المباريات المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز، الذى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبه وحسمه فى الجولات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفنى للزمالك قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبًا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.



اشرف بن شرقي وإمام عاشور

الكرات العرضية في مران الزمالك



باتريس كارتيرون وأسامة نبيه



باتريس كارتيرون



تدريب حراس الزمالك



حميد أحداد وأيمن حفني



عبد الله جمعة يؤدى تدريبات تأهيلية



مباراة كرة تنس بين لاعبي الزمالك



محمد عبد الشافي



محمد عواد



مران الزمالك استعدادا لسيراميكا كليوباترا