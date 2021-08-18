شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى دعمًا من الناشئين أمام حافلته قبل مواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، متوجهة إلى السويس، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا، حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء غد الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما واصل تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبًا وهم:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.



اسامة نبيه



حازم امام



حافلة الزمالك



شيكابالا



كارتيرون



محمد ابو جبل



محمد عبد الشافي