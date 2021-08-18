شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر موسيمانى مع الأهلى فى 2021 بعد بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت فرصة الأهلى في التتويج بلقب الدورى هذا الموسم ضعيفة جدا بعدما سقط في فخ التعادل السلبى أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدورى.

الزمالك يحتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 20، وتعادل فى 9 وخسر 2، وسجل لاعبوه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.

خسارة لقب الدورى ستضع ضغوطا كبيرة على الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى واللاعبين خلال المنافسات المتبقية في عام 2021 لتعويض الإخفاق المتوقعة في بطولة الدورى.

ونستعرض ماذا ينتظر الأهلى بعد بطولة الدورى في التقرير التالى..

كأس مصر

ستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التي تنتظر الأهلى بعد بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16، وحال الفوز سينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت في نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.

ولم يتم تحديد موعدا للمباراة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهتي أنجولا والجابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

السوبر المصرى

ثانى التحديات هي بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، والتي لم يتحدد موعدا لها حتى الآن، واتلى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

السوبر الأفريقى

التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

يدخل الاهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.

كأس العالم للأندية

آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.