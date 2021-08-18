شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة بيراميدز وأسوان والصباحي للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة بيراميدز واسوان المقرر لها التاسعة من مساء غد الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 32 من الدوري.

يعاون الغندور كلا من عماد العقاد و أحمد عبد الغني و احمد صلاح عبد الفتاح و محمد الصباحي حكم فيديو و مبروك نبيل مساعد حكم فيديو.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، عندما يحل بيراميدز ضيفا على أسوان في، والتى شهدت عودة قائد الفريق عبد الله السعيد.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس

ويغيب عن صفوف بيراميدز في اللقاء، أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد فاروق ومحمود وادي بسبب الإصابة.