شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الأولى لبعثة المنتخبات البارالمبية قبل السفر الى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة البارالمبية برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب ، عن سلبية العينة الأولى لمسحة كورونا للاعبين والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الإدارة قبل السفر الى طوكيو للمشاركة فى الدورة البارالمبية.

وأكد إبراهيم امين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ومدير البعثة ، أن اللجنة اطمئنت على سلبية عينات اللاعبين وباقى أفراد البعثة ، كما أجرت البعثة اليوم المسحة الثانية للكورونا اليوم وذلك بناء على تعليمات إدارة الدورة البارالمبية فى طوكيو.

ومن المقرر ان تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية السبت المقبل علي ان تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد ٢٠ اغسطس استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .