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الزمالك قبل مواجهة سيراميكا: لا وقت للراحة وحان وقت الدعم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، صورا لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بدون راحة عقب الفوز على وادى دجلة وتصدره قمة الدورى، واستعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

وعلقت صفحة الزمالك، على صور التدريبات، بالقول: "لا وقت للراحة.. فريقنا يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، حان وقت الدعم.. الزمالك أقوى بجمهوره".

لاعبو الزمالك والاستعداد لفريق سيراميكا
لاعبو الزمالك والاستعداد لفريق سيراميكا

واستأنف فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، حيث شهد المران مشاركة الثنائى محمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران اليوم الأربعاء، بعدما غاب الثنائى عن مباراة وادى دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائى جاهزًا للمشاركة فى المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفنى.

كارتيرون وأسامة نبيه
كارتيرون وأسامة نبيه

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون، أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتى ضمت 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" -  محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمود حمدى "الونش"-  محمد عبد الشافى -  أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى .

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور -  أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - محمود عبد الرازق "شيكابالا"-  أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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