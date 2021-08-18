شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهرب من قاع الدورى وينعش آمال البقاء بالفوز على المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آنعش الإنتاج الحربى آماله فى البقاء بالدورى، وهرب من قاع الجدول عقب الفوز على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الإنتاج فى الدقيقة 14 بهدف سجله معتز محب بالخطأ فى مرماه، ثم نجح عبده يحيى فى تسجيل هدف التعادل للمحلة فى الدقيقة 23، وفى الدقيقة 63 نجح حسن ياسين فى تسجيل الهدف الثانى للإنتاج من ضربة جزاء، وتلقى إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة البديل البطاقة الحمراء فى الدقيقة 75 بعد 8 دقائق فقط من مشاركته بديلا، وفى الدقيقة 90+1 نجح مصطفى البدرى فى تسجيل الهدف الثالث للإنتاج.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 26 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 56 هدفا، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 34 فى المركز 14 بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: "أحمد حمدى وإيهاب فخرى وماهر كامل وأحمد ماجد، ومحمد عباس حكم فيديو و أحمد عبدالله مساعد حكم فيديو".

وإلتقى الفريقان فى 12 مباراة بعد صدام اليوم فاز الإنتاج الحربى فى 6 لقاءات وفاز الغزل فى 3 لقاءات وانتهت 3 لقاءات أخرى بالتعادل.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز غزل المحلة بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ من ركلة جزاء بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.