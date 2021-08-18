شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقلب تأخره بهدف لفوز بثنائية أمام المقاصة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى البنك الأهلى الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم صلاح عاشور للمقاصة من عرضية متقنة من أحمد متعب ليقابلها برأسه فى شباك البنك الأهلى فى الدقيقة 9، ليرد كريم بامبو بهدف التعادل فى الدقيقة 11 بعد عرضية متقنة من فادى فريد، فى الوقت الذى طلبت فيها تقنية الفيديو أمين عمر لمشاهدة اللقطة من جديد تحسبا لوجود خطأ على فادى فريد، إلا أن أمين عمر أكد الهدف، وعاد كريم بامبو لتسجيل هدف البنك الثانى بتسديدة قوية تمر من بين أقدام حارس المقاصة محمد كوكو فى الدقيقة 22.

يحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً، في المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 32 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

يدخل مصر المقاصة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.