شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للإسماعيلى قبل مواجهة وادى دجلة للتخلص من الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الإسماعيلي مران خفيف لتجنب إرهاق اللاعبين في ظل الضغط الكبير بين الجولات الأخيرة للمسابقة.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه وادي دجلة بعد غد الجمعة باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري.

المران ضم من محمد ايهاب ، محمد هاشم ، عبد الرحمن صلاح ، محمد صبحى ،محمد عبد السميع ،محمد الشامى ، احمد مصطفى ، محمود البدرى ،محمد مجدى ، محمد سليمان ، مصطفى فارس ،محمود دونجا ، شيلونجو ، عمر الوحش ، حسين السيد ، محمد بيومى ،مصطفى الزنارى ، عماد حمدى ، عبدالله جمعة، ارى بابل ، احمد ايمن ، محمد نصر ، محمد الضرف ، محمد حسن ، زياد طارق ، مروان شوقى ، عبدالله حسن.

* المران شهد حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق، عضو اللجنة الفنية.

*وخاض البدرى واحمد أيمن تدرييات تاهيلية تحت اشراف الجهاز الطبي.

*وأدى الثلاثى عماد حمدى والشامى والزنارى تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.

*مران اليوم اشتمل علي تدريبات بدنية من شآنها الحفاظ على المعدلات البدنية للاعبين.

*جمل خططية متنوعة كانت حاضره في مران اليوم.

*أدى لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية من أجل إزالة أثار الأرهاق لديهم.

*المران اختتم بتقسيمة تم خلالها التركيز على إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل لقاء الجمعة.