شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يسجل الهدف الثانى للبنك الأهلى في شباك المقاصة بالدقيقة 22 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم بامبو مهاجم البنك الأهلى، في تسجيل الهدف الثانى لفريقه في شباك مصر المقاصة في الدقيقة 22 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1.

جاء هدف كريم بامبو بعد هجمة مرتدة استطاع الهروب من أحمد متعب مدافع المقاصة وسدد كرة قوية تمر من بين أقدام حارس المقاصة محمد كوكو في الدقيقة 22.

وتقدم صلاح عاشور للمقاصة من عرضية متقنة من أحمد متعب ليقابلها برأسه في شباك البنك الاهلى في الدقيقة 9، ليرد كريم بامبو بهدف التعادل في الدقيقة 11 بعد عرضية متقنة من فادى فريد، في الوقت الذى طلبت فيها تقنية الفيديو أمين عمر لمشاهدة اللقطة من جديد تحسبا لوجود خطأ على فادى فريد، إلا أن أمين عمر أكد الهدف لتصبح النتيجة 1/1.

يحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً

يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 32 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

يدخل مصر المقاصة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.