شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عاشور يتقدم للمقاصة وكريم بامبو يدرك التعادل للبنك الأهلى بعد 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل صلاح عاشور صانع ألعاب مصر المقاصة، هدف التقدم لفريقه في شباك البنك الأهلى في الدقيقة 9، ليرد كريم بامبو بهدف التعادل في الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

هدف البنك الأهلى جاء من عرضية متقنة من أحمد متعب ليقابله صلاح عاشور برأسه في شباك البنك الاهلى في الدقيقة 9، ليرد كريم بامبو بهدف التعادل في الدقيقة 11 بعد عرضية متقنة من فادى فريد، في الوقت الذى طلبت فيها تقنية الفيديو أمين عمر لمشاهدة اللقطة من جديد تحسبا لوجود خطأ على فادى فريد، إلا أن أمين عمر أكد الهدف لتصبح النتيجة 1/1.

يحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً

يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل 32 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

يدخل مصر المقاصة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.