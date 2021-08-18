اتحاد الكرة: التحكيم المصري يلقى الاحترام دولياً.. وسيدير منافسات عربية وإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة حول الأداء التحكيمي في الوقت الراهن، معتبراً أن التحكيم المصري يلقى الاهتمام الدولي.

ونشر اتحاد الكرة بياناً عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء خلاله "في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري دولياً، أربعة أطقم تحكيم في البطولات العربية والإفريقية خلال أسبوع واحد".

وكان النادي الأهلي قد أصدر بياناً قبل سويعات من بيان اتحاد الكرة يطالب خلاله بتعيين حكام أجانب لمواجهاته المقبلة في كأس السوبر وكأس مصر، منتقداً ما حدث مع الفريق خلال مباريات الدوري من أخطاء تحكيمية.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن محمود البنا سيحكم نهائي البطولة العربية بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي بمعاونة محمود أبو الرجال وأحمد حسام، وبوجود أمين عمر حكماً رابعاً، وجهاد جريشة للفيديو.

كما سيدير إبراهيم نور الدين مباراة موريتانيا وزامبيا في تصفيات كأس العالم، بمعاونة سمير جمال وهاني عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكماً رابعاً.

ويدير محمود البنا وطاقم مباراة النهائي العربي، مواجهة في تصفيات كأس العالم بإفريقيا بين زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

كما أكد اتحاد الكرة اختيار الاتحاد العربي طاقم محكمات مصريات لبطولة العرب للسيدات يضم شاهنده المغربي ومنى عطا الله ويارا عاطف.