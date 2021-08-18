الإنتاج الحربي يفوز على المحلة ويحافظ على آمال البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

فاز الإنتاج الحربي على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ31 من دوري we المصري على ستاد غزل المحلة.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير) بجدول ترتيب أندية المسابقة، وفي الجانب الأخر توقف رصيد غزل المحلة عند 34 نقطة في المركز الـ14.

أحداث المباراة

تقدم الإنتاج الحربي في المباراة في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد كرة ثابتة أرسلت في عمق منطقة الجزاء، لكن معتز كاجو أحرز الكرة في مرمى فريقه بالخطأ أثناء محاولة إبعادها.

وأصلح كاجو الخطأ الذي ارتكبه في الدقيقة 23 بعدما أرسل عرضية من الجانب الأيمن استقبلها عبده يحيى برأسية رائعة سكنت في شباك الإنتاج الحربي.

وحصل مصطفى البدري على ركلة جزاء بعدما عاد أحمد حمدي لمراجعة اللعبة بالفيديو في الدقيقة 61 بداعي وجود عرقلة من مدافع غزل المحلة للاعب الضيوف.

واستطاع حسن ياسين أن يتقدم من جديد لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 63 بعدما سددها قوية في الزاوية اليمنى العليا لحارس غزل المحلة عمرو شعبان.

وتعرض إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة للطرد في الدقيقة 75 بعد تدخل على قدم مامادو نياس، احتاج للرجوع إلى حكم الفيديو المساعد؛ ليشهر أحمد حمدي بطاقة حمراء مباشرة في وجه لاعب الفريق صاحب الأرض.

واستغل الإنتاج الحربي تقدم عناصر غزل المحلة، ولعب مامادو نياس الكرة إلى مصطفى البدري الذي واجه حارس غزل المحلة وأسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 90+1.

وحسم الإنتاج الحربي المباراة لصالحه، بعدما تمكن من تحقيق الفوز 3-1.