رسميًا.. فاركو يعلن التعاقد مع المهاجم الجزائرى رزقى حمرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي فاركو تعاقده مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري، لينضم اللاعب لتدريبات الفريق البرتقالي خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

وقال نادي فاركو أن حمرون هو أول صفقات الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز، بعد أن جاء على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي لتدعيم صفوف الفريق.

ولم يعلن نادي فاركو بعد عن التفاصيل الخاصة بمدة التعاقد أو المقابل المادي للصفقة.

ويلعب البالغ من العمر 25 عامًا، في مركزي الجناح والمهاجم، واستطاع خلال موسم 2020-2021 أن يسجل لصالح الفريق الجزائري 7 أهداف ويصنع 6.

ويأمل فاركو خلال ظهوره الأول بالدوري الممتاز، أن يقدم انطباع جيد، وينافس بقوة من أجل تحقيق مركز جيد.