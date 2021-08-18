ملخص مباراة بنفيكا وايندهوفن في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة بنفيكا وايندهوفن في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأخير من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في أحدى مباريات اليوم الاربعاء 18 أغسطس 2021.

يحتضن ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية مباراة بنفيكا وبي إس في آيندهوفن الهولندي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة بنفيكا وايندهوفن على قناة بي إن سبورتس بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة ماتش تي في، وقناة نوفا سبورتس 3، بالأضافة الى قناة بي إن كونكت.

نجح بنفيكا الى التأهل الى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بفريق سبارتاك موسكو الروسي بفوزه عليه ذهاباً بنتيجة 2-صفر، وإياباً بنفس النتيجة.

في المقابل تأهل فريق آيندهوفن بعد أن تخطى الفريق الدنماركي ميتييلاند بفوزه عليه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وإياباَ بثلاثية نظيفة على الاراضي الهولندية.

جدير بالذكر أن آخر لقاء رسمي جمع بين الفريقين كان في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2010-2011، وفاز حينها فريق بنفيكا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، وفي الأياب تعادل الفريقان بنتيجة 2-2.

بنفيكا 2-1 ايندهوفن

تحديد المتأهل – دوري أبطال أوروبا

ملعب النور – لشبونة

جارية الآن

ملخص واهداف المباراة

الدقيقة 10 | هدف تقدم بنفيكا عن طريق “رافا سيلفا” – من صناعة “رومان ياريمتشيوك”

الدقيقة 42 | هدف بنفيكا الثاني عن طريق الألماني “جوليان فيغل”

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الاول

الدقيقة 51 | هدف تقليص الفارق لايندهوفن عن طريق الهولندي “كودي جاكبو”