شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال ومريخ الفاشر في الدوري السوداني..البدلاء يصنعون الفارق

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال ومريخ الفاشر بالجولة الـ 29 في الدوري السوداني الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 18-8-2021، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة ام درمان.

اقتنص الهلال ثلاث نقاط في رحلة مشواره بالتتويج بلقب الدوري السوداني عقب فوزه على ضيفه مريخ الفاشر بهدف دون مقابل، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويدين الهلال بالفوز اليوم للاعبه البديل الشاب “عصمت عبد الحميد” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 من صناعة زميله البديل الآخر “ياسر مزمل”.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده الى النقطة 68 منفرداً بصدارة جدول ترتيب الدوري السوداني، بفارق 6 نقاط عن المريخ الوصيف، بينما تجمد رصيد مريخ الفاشر عند 24 ف المركز قبل الأخير.

ويسير نادي الهلال في سلسلة من النتائج الايجابية بالدوري السوداني، ففي آخر 12 مباراة لم يعرف طعم الخسارة، انتصر في 11 مباراة آخرها في الجولة الماضية أمام هلال الفاشر، وتعادل مرة واحدة وكانت في الجولة قبل الماضية أمام فريق “توتي”.

على الجهة المقابلة، يعاني فريق مريخ الفاشر في منطقة الهبوط، بعدما تعرض اليوم للهزيمة الثالثة تواليًا حيث خسر الجولة الماضية أمام أهلي الخرطوم، بعد 5 مباريات متتالية بدون هزيمة منها 3 انتصارات متتالية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال ومريخ الفاشر في الدوري السوداني