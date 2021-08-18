تعرف على موعد مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة، في أفتتاح الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

يستهل فريق شباب الاهلي دبي مشواره في دوري الخليج العربي (دوري أدنوك للمحترفين) عندما يحل ضيفاً على الصاعد حديثاً الى دوري المحترفين نادي الامارات بإمارة رأس الخيمة.

يدخل شباب الاهلي دبي اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة الاماراتي عقب تغلبه في المباراة النهائية على النصر بنتيجة 2-1، يوم 16-5-2021 والتي استضافها ستاد هزع بن زايد.

يذكر ان شباب الاهلي دبي قد واجه مضيفه نادي الامارات في ربع نهائي كأس الامارات الموسم الماضي، وفاز وقتها الفرسان الحمر بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد راشد يوم 22-12-2020.

كان شباب الاهلي دبي قد أنهى دوري الخليج العربي الاماراتي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الجزيرة بطل المسابقة.

على الجانب الآخر صعد نادي الامارات الى دوري الخليج العربي للمحترفين بعد ان احتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة، والذي تصدره فريق العروبة برصيد 44 نقطة.

متى موعد مباراة شباب الاهلي دبي والامارت؟

يحين موعد مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الدوري الاماراتي يوم غد الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش على ملعب نادي الإمارات.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الدوري الاماراتي؟

تنقل مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في دوري الخليج العربي الاماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية 1، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.