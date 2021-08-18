مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في بث مباشر يلا شوت بـ البطولة الجزائرية المحترفة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل في البطولة الجزائرية المحترفة، في إحدى أهم مباريات اليوم الاربعاء 18-8-2021، ضمن منافسات ختام الجولة الـ36.

يحل وفاق سطيف ضيفاً ثقيلاً على شبيبة القبائل على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو، في قمة ختام مباريات الجولة 36 من منافسات الدوري الجزائري

تنطلق صافرة بداية مباراة شبيبة القبائل ووفاق سطيف في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “بودرباله”.

وتنقل مباراة شبيبة القبائل ووفاق سطيف في الدوري الجزائري على قناة يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يدخل وفاق سطيف المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 65 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر شباب بلوزداد.

وخاض نسور الهضاب 35 مباراة في البطولة الجزائرية المحترفة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وتعرض لسبع هزائم، وسجل لاعبوه 64 هدفاً، واستقبلت شباكه 28 هدف.

في المقابل يدخل أصحاب الأرض فريق شبيبة القبائل اللقاء في المركز السابع برصيد 56 النقطة، بالتساوي مع مولودية الجزائر سادس الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن مولودية وهران الخامس.

ولعب الكناري 34 مباراة في الدوري الجزائري، فاز في 16 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض لعشرة هزائم، وسجل لاعبوه 41 هدفاً، واستقبلت شباكه 29 هدف، وله مباراة مؤجلة من الجولة الـ 30.

يذكر ان مباراة الذهاب بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري قد شهدت فوز النسور بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “براهيم الخليل بكاكشي” في الدقيقة 61.

وفاق سطيف 0-0 شبيبة القبائل

الدوري الجزائري – الجولة 36

ملعب 1 نوفمبر 1954

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