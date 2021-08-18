صفقات اتحاد جدة | عبد الله الحافظ اتحاديًا لموسم واحد!

وافقت إدارة نادي الوحدة على ترك قلب الدفاع السعودي «عبد الله الحافظ» ينتقل لصفوف اتحاد جدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

ومن المتوقع أن يلعب عبد الله الحافظ دور المدافع البديل للاعب المصري أحمد حجازي الذي يشارك بصفة أساسية منذ الموسم الماضي.

وقال الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة «نعلن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي، انضمام اللاعب عبد الله الحافظ من نادي الوحدة لمدة موسم رياضي واحد بنظام الإعارة».

وأوضح البيان «تمت مراسم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم الاستاذ أحمد بن عصام كعكي واللاعب عبد الله الحافظ».

وختم بيان الاتحاد «يتمنى مجلس الإدارة كل التوفيق للاعب مع زملائه لتحقيق التطلعات التي ينشدها مدرج الذهب».

وكان عبد الله الحافظ قد قضى موسمًا واحدًا بين صفوف الوحدة بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي 2020 من الهلال الذي جلس رفقته على دكة البدلاء معظم فترات موسم 2020/2019 بعد العودة من اعارة قصيرة قضاها مع الاتفاق.

وخاض صاحب ال28 عامًا 22 مباراة مع الوحدة الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وكان قد لعب ما مجموعه 48 مباراة مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة من 2013 إلى 2020،، وأعير في مناسبتين إلى هجر والاتفاق عامي 2016 و2019.

في سياق متصل، تأمل إدارة الوحدة في تمكن الفريق من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث هبط نهاية الموسم الماضي باحتلال المركز قبل الأخير، وبالتالي استرداد عبد الله الحافظ عقب انتهاء فترة إعارته مع اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي 2022.