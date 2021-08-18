طوفان النصر يهدد استقرار الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن نصبته نتائج الجولة الأولى متصدرا لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، يحل النصر ضيفا ثقيلا على الفيصلي بملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الثانية.

وكان النصر قد حقق أكبر نتيجة في الجولة الأولى بفوزه على ضمك 4/ 1.

وأسهم اللاعبون الأجانب كثيرا في فوز النصر بنتيجة المباراة الافتتاحية، حيث تألق البرازيلي أندرسون تاليسكا في ظهوره الأول رسميا وفرض نفسه نجما للقاء من خلال تسجيله لهدف وصناعة آخر، كما أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف نجح في صناعة هدف تاليسكا، فيما تكفل ثنائي الهجوم، المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسنت أبوبكر بتسجيل هدفين.

ويعتبر النصر أكثر الفرق إقناعا في الجولة الأولى، حيث أظهر قوة هجومية كبيرة بتسجيله 4 أهداف كما أظهر أيضا قوة دفاعية بتلقيه هدفا.

أما الفيصلي فقد نجح في العودة من مدينة جدة بنقطة ثمينة إثر تعادله مع مضيفه الأهلي 1/1 في مباراة لعبها الأخير بصفوف غير مكتملة بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تخول له إشراك الخماسي الأجنبي الجديد.

وفي مواجهة اليوم، تميل الكفة لصالح النصر من واقع آخر 6 مواجهات بينهما ضمن دوري المحترفين، حيث فاز النصر في 4 مباريات، مقابل فوز وحيد للفيصلي، وتعادلا مرة.

كما تواجه الفريقان في المجمعة 11 مرة تعرض فيها الفيصلي إلى الخسارة 6 مرات وتعادل 4 مرات وحقق الفوز مرة واحدة فقط.

يذكر أن النصر يتصدر الدوري برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن 6 فرق بينما يحل الفيصلي في المركز الـ11 بنقطة واحدة.