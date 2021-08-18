حمدالله يقترب من رقم السومة في الجزائيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله من الوصول إلى رقم خاص مسجل باسم مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، وذلك بعد تسجيله ركلة الجزاء الـ 25 له في تاريخ دوري المحترفين.

ويملك السومة الرقم القياسي في عدد تسجيل ركلات الجزاء في دوري المحترفين وذلك بعد أن سجل 28 هدفا في 14 فريقا، وهو نفس عدد الفرق التي سجل في مرماها عبدالرزاق حمدالله.

وسجل حمدالله هدفه الـ 25 في المباراة الأولى لفريقه بالنسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريق ضمك والتي كسبها النصر بنتيجة 4/ 1.

ويعتبر مرمى الرائد هو المحبب لعمر السومة، حيث سجل فيه 6 ركلات جزاء، فيما يعتبر مرمى الاتحاد هو المحبب لحمدالله، حيث سجل فيه 4 أهداف.

فرق استقبلت جزائيات السومة

هجر (مرتين)

الشعلة

الشباب (مرتين)

النصر (4 مرات)

الوحدة (مرتين)

الرائد (6 مرات)

القادسية (3 مرات)

الفيصلي

الاتفاق

التعاون (مرتين)

الخليج

الهلال

أبها

العين

فرق استقبلت جزائيات حمدالله

الرائد

الاتحاد (4 مرات)

الفيحاء (3 مرات)

الوحدة (مرتين)

الحزم

الباطن (مرتين)

أبها (مرتين)

ضمك (مرتين)

الفتح (مرتين)

الشباب

التعاون (مرتين)

الاتفاق (مرتين)

العين