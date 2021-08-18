شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يطمح لكسر عناد الحزم بالرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن خرج كل منهما بنقطة من الجولة الأولى، يستضيف الحزم اليوم بملعبه في الرس نظيره الأهلي في إطار الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحزم العائد إلى دوري الأضواء بعد قضاء الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، استهل مشواره في النسخة الحالية بالتعادل مع التعاون 3/ 3، فيما تعادل الأهلي في الجولة الماضية مع ضيفه الفيصلي 1/1.

ومواجهة اليوم هي الثانية على التوالي التي يخوضها الحزم على ملعبه، بينما يخرج الأهلي من ملعبه للمرة الأولى بعد أن خاض نزال الجولة الأولى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وإذا كانت كفة الأهلي هي الراجحة خلال مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، فإن كفة الحزم أيضا تترجح خلال المواجهات التي جمعت الفريقين بملعب الرس.

وخلال 10 لقاءات بين الفريقين بدوري المحترفين، كان التفوق أهلاويا، حيث فاز 7 مرات مقابل فوز وحيد للحزم، بينما حضر التعادل في مواجهتين، لكن خلال 7 مواجهات بين الفريقين في الدوري بمختلف مسمياته على ملعب الرس، فاز الحزم 3 مرات مقابل فوز وحيد للأهلي، فيما تعادلا 3 مرات.

ويرجع آخر فوز للأهلي على الحزم بملعب الرس إلى عام 2010، لكنه تغلب عليه بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

يدخل الحزم لقاء اليوم وهو في المرتبة الثامنة برصيد نقطة واحدة، ويسعى جاهدا إلى إنتزاع الفوز الأول والاستفادة من ملعبه وجمهوره خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق على الصعيد الأجنبي.

في المقابل يخوض الأهلي اللقاء وهو في المرتبة العاشرة بنقطة واحدة، ويريد هو الآخر خطف الانتصار الأول والظهور بصورة أكثر إيجابية من التي كان عليها أمام الفيصلي والتي شهدت اهدره العديد من الفرص، رغم أن الأمور لا تزال غير واضحة من حيث مشاركة عناصر الفريق الأجنبية رغم محاولات الإدارة المستمرة لإنهاء العقبات التي تحول دون الحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل اللاعبين الجدد.