شكرا لقرائتكم خبر لجنة الحكام للمقيمين: التقييم أو الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيرت لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم مقيمي الحكام الذين يزاولون العمل الإعلامي والمنتمين لوسائله، بين البقاء كمقيمين للحكام والتخلي عن التعاون مع وسائل الإعلام فيما يخص التحكيم وخلافه، أو التفرغ للأخير.

وكشفت «مكة» عن إيجاد آلية عمل جديدة وذلك بمنح كافة الصلاحيات للجان الفرعية أو اللجان المنبثقة من اللجنة الرئيسة في إدارة وتسير عملها بشكل سلس شريطة، على ألا يتعارض مع الأهداف الرئيسة للجنة، وذلك بعد أن عانت طيلة السنوات الماضية من مركزية الإدارة التي أثرت على سير اللجنة وفي المضي قدما نحو تطويرها.

من جانب آخر، ينتظر أن تنظر اللجنة في الأيام المقبلة في أسباب غياب الشارة الدولية لعدد من الحكام في اللجان الفرعية لحكام مناطق نجران والجوف وتبوك، وكذا إعادة تقييم حكام النخبة والحكام الحاصلين على الشارة الدولية والذين توقفت مستوياتهم دون تطوير.