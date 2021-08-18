لجنة الحكام للمقيمين: التقييم أو الإعلام

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وكشفت «مكة» عن إيجاد آلية عمل جديدة وذلك بمنح كافة الصلاحيات للجان الفرعية أو اللجان المنبثقة من اللجنة الرئيسة في إدارة وتسير عملها بشكل سلس شريطة، على ألا يتعارض مع الأهداف الرئيسة للجنة، وذلك بعد أن عانت طيلة السنوات الماضية من مركزية الإدارة التي أثرت على سير اللجنة وفي المضي قدما نحو تطويرها.
من جانب آخر، ينتظر أن تنظر اللجنة في الأيام المقبلة في أسباب غياب الشارة الدولية لعدد من الحكام في اللجان الفرعية لحكام مناطق نجران والجوف وتبوك، وكذا إعادة تقييم حكام النخبة والحكام الحاصلين على الشارة الدولية والذين توقفت مستوياتهم دون تطوير.
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